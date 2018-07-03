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Зоммер: Удача в матче со Швецией была не на нашей стороне

4 июля 06:30 4 Читати українською
Зоммер: Удача в матче со Швецией была не на нашей стороне
Ян Зоммер / Фото: ФИФА

Голкипер сборной Швейцарии Ян Зоммер прокомментировал поражение от Швеции в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"У нас была цель – выйти в 1/4 финала, мы очень старались, пытались прорваться через защиту шведов, у нас не получилось. Мне кажется, это был самый сложный матч, хотя у нас были хорошие шансы на победу.

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Во втором тайме шведы оказывали на нас очень большое давление, чувствовалась их сила, их команда очень сильная и терпеливая. Нам не хватило физических сил в конце.

Я видел момент удара Форсберга, но прикосновение защитника помешал. Удача была не на нашей стороне", – цитирует футболиста ТАСС.

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ЧМ 20181/8 финала

Швеция - Швейцария: Вторник 03 июля 2018

Швеция
Матч окончен
1 : 0
Швейцария
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ЧМ 2018 Швеция - Швейцария Ян Зоммер Ян Зоммер Швейцария Швейцария
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