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Зоммер: Удача в матчі зі Швецією була не на нашому боці

06:30 4 Читать на русском
Зоммер: Удача в матчі зі Швецією була не на нашому боці
Ян Зоммер / Фото: ФІФА

Голкіпер збірної Швейцарії Ян Зоммер прокоментував поразку від Швеції в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

"У нас була мета – вийти в 1/4 фіналу, ми дуже старалися, намагалися прорватися через захист шведів, у нас не вийшло. Мені здається, це був найскладніший матч, хоча у нас були хороші шанси на перемогу.

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У другому таймі шведи чинили на нас дуже великий тиск, відчувалася їхня сила, їхня команда дуже сильна і терпляча. Нам не вистачило фізичних сил в кінці.

Я бачив момент удару Форсберга, але дотик захисника завадив. Удача була не на нашому боці", – цитує футболіста ТАСС.

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ЧС 20181/8 фіналу

Швеція - Швейцарія: Вівторок 03 липня 2018

Швеція
Матч завершено
1 : 0
Швейцарія
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Теги
ЧС 2018 Швеція - Швейцарія Ян Зоммер Ян Зоммер Швейцарія Швейцарія
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