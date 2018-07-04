Зоммер: Удача в матчі зі Швецією була не на нашому боці

Голкіпер збірної Швейцарії Ян Зоммер прокоментував поразку від Швеції в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

"У нас була мета – вийти в 1/4 фіналу, ми дуже старалися, намагалися прорватися через захист шведів, у нас не вийшло. Мені здається, це був найскладніший матч, хоча у нас були хороші шанси на перемогу.

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У другому таймі шведи чинили на нас дуже великий тиск, відчувалася їхня сила, їхня команда дуже сильна і терпляча. Нам не вистачило фізичних сил в кінці.

Я бачив момент удару Форсберга, але дотик захисника завадив. Удача була не на нашому боці", – цитує футболіста ТАСС.

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