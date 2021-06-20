"Думаю, в атаке и обороне нам есть куда стремиться и в чем прибавлять. Мы забиваем практически все, что создаем. Нужно больше создавать опасности у чужих ворот и добавить надежности в обороне.

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Австрия – очень сбалансированная команда. Практически все футболисты играют в Бундеслиге – очень много хороших, топовых, в каждой линии есть свой лидер. Стоит отметить Дэвида Алабу, который пытается вести игру. Ему надо уделить особое внимание", – сказал Зинченко в эфире программы Великий футбол.

Напомним, поединок против Австрии, который станет для сборной Украины решающим в борьбе за выход в плей-офф Евро-2020, состоится в понедельник, 21 июня. Начало встречи в 19:00.

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