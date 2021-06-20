"Попова беспокоит икроножная мышца. Это деликатный вопрос, сегодня он не тренировался. Не думаю, что там серьезная проблема. Ему просто нужно дать время на восстановление. Скорее всего, к завтрашней игре он готовиться не будет.

Украина – Австрия: прогноз на матч Евро-2020

Что касается Яремчука, то это слухи и недостоверная информация. С ним все в порядке. Сегодня он тренировался и, как и остальные игроки, кроме Попова и Зубкова, будет готовиться к игре с Австрией.

Считаю, что загадывать наперед в футболе нельзя. Нас ждет тяжелый матч против австрийцев, команды, заслуживающей уважения. Мы серьезно готовимся к этой игре. У них есть очень хорошие игроки, команда играет в своем стиле. Мы их уважаем.

Любые разговоры вокруг матча, о ничьей и т.п. должны пресекаться. Это неправомерно и очень сильно наказывается. Команда готовится и понимает важность этой игры. Австрия тоже. Матч будем играть с достаточной ответственностью и понимаем, какого результата нам нужно достичь, чтобы пройти в следующую стадию Евро-2020. Мы понимаем всю ответственность.

Теоретически ничья устроит нашу команду, но мы понимаем сложность таких матчей. Если выходить на матч и думать, что ничья нас устраивает, то никакого определенного результата не добьешься. Команда настраивается на очень сложную игру. Мы будем играть так, чтобы получить положительный для нас результат.

Я очень уважаю австрийцев, считаю, у команды есть определенный стиль, которого она придерживается. В составе есть хорошие исполнители. В частности, Алаба. Он действительно игрок высокого уровня. Есть еще ряд игроков, заслуживающих уважения. Австрийцы играют компактно и агрессивно, это силовая команда. Мы ожидаем тяжелого матча", – заявил Шевченко на предматчевой пресс-конференции.

К слову, матч Украина – Австрия состоится в понедельник, 21 июня. Начало поединка в 19:00.

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