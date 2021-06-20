Украина – Австрия: Шевченко озвучил кадровые потери и отверг разговоры о взаимовыгодной ничьей в матче Евро-2020
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с прессой накануне поединка 3-го тура группового этапа чемпионата Европы против команды Австрии.
"Попова беспокоит икроножная мышца. Это деликатный вопрос, сегодня он не тренировался. Не думаю, что там серьезная проблема. Ему просто нужно дать время на восстановление. Скорее всего, к завтрашней игре он готовиться не будет.
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Что касается Яремчука, то это слухи и недостоверная информация. С ним все в порядке. Сегодня он тренировался и, как и остальные игроки, кроме Попова и Зубкова, будет готовиться к игре с Австрией.
Считаю, что загадывать наперед в футболе нельзя. Нас ждет тяжелый матч против австрийцев, команды, заслуживающей уважения. Мы серьезно готовимся к этой игре. У них есть очень хорошие игроки, команда играет в своем стиле. Мы их уважаем.
Любые разговоры вокруг матча, о ничьей и т.п. должны пресекаться. Это неправомерно и очень сильно наказывается. Команда готовится и понимает важность этой игры. Австрия тоже. Матч будем играть с достаточной ответственностью и понимаем, какого результата нам нужно достичь, чтобы пройти в следующую стадию Евро-2020. Мы понимаем всю ответственность.
Теоретически ничья устроит нашу команду, но мы понимаем сложность таких матчей. Если выходить на матч и думать, что ничья нас устраивает, то никакого определенного результата не добьешься. Команда настраивается на очень сложную игру. Мы будем играть так, чтобы получить положительный для нас результат.
Я очень уважаю австрийцев, считаю, у команды есть определенный стиль, которого она придерживается. В составе есть хорошие исполнители. В частности, Алаба. Он действительно игрок высокого уровня. Есть еще ряд игроков, заслуживающих уважения. Австрийцы играют компактно и агрессивно, это силовая команда. Мы ожидаем тяжелого матча", – заявил Шевченко на предматчевой пресс-конференции.
К слову, матч Украина – Австрия состоится в понедельник, 21 июня. Начало поединка в 19:00.
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