toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА ЕВРО-2020 СБОРНАЯ УКРАИНЫ ПОРТУГАЛИЯ - СЕРБИЯ

Зинченко: Всегда верил в футбольного Бога, и он есть

09:13 23 Читати українською
Зинченко: Всегда верил в футбольного Бога, и он есть
Александр Зинченко / фото: Е. Кравс

Полузащитник "сине-желтых" Александр Зинченко поделился впечатлениями от матча отбора к Евро-2020 с Люксембургом.

34’ Давид Тюрпель
 
Виктор Цыганков 39’
Жерсон Родригес 93’

"Очень много сил отдали против Португалии, но Люксембург тоже отдал много сил против Литвы. Можно много говорить про поле, но мы добыли результат и это – самое главное. Были ошибки, но без таких игр тоже никуда.

Люксембург – Украина – 1:2 – видео голов и обзор матча

Я никогда не любил искать отговорки о поле, потому что оно для всех одинаковое. Ошибки будут всегда, и на них нужно обращать внимание. Будем анализировать, и двигаться дальше.

Люксембург здорово насыщал середину поля, и было трудно найти моменты, чтобы пробить по воротам. У нас получалось играть через фланги, но нужно было быстрее доставлять мяч с одного фланга на другой. Поле дало о себе знать, потому что мяч ходил не так быстро, как мы этого хотели.

Я всегда верил в футбольного Бога, и он есть. Я считаю, что мы заслужили эту победу. То, что Португалия сыграла вничью – это хорошо, но нам нужно фокусироваться только на своей игре", – сказал Зинченко в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, что сборная Украины минимально победила Люксембург на выезде в матче второго тура отбора к Евро-2020. На последних минутах полузащитник хозяев срезал мяч в собственные ворота после стандарта.

Люксембург – Украина: победный автогол как символ безыдейности, немного магии, дикий фарт и лидерство в отборе Евро-2020

Теги
Евро-2020 Украина Украина Александр Зинченко Александр Зинченко Люксембург - Украина
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Реал готов предложить 280 млн евро за Мбаппе, – France Football
    Іспанія — 25 март386 Реал готов предложить 280 млн евро за Мбаппе, – France Football
12
час
:
16
мин
Босния и Герцеговина
21:45
Греция
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук