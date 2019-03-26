Зинченко: Всегда верил в футбольного Бога, и он есть

Полузащитник "сине-желтых" Александр Зинченко поделился впечатлениями от матча отбора к Евро-2020 с Люксембургом.

"Очень много сил отдали против Португалии, но Люксембург тоже отдал много сил против Литвы. Можно много говорить про поле, но мы добыли результат и это – самое главное. Были ошибки, но без таких игр тоже никуда.

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Я никогда не любил искать отговорки о поле, потому что оно для всех одинаковое. Ошибки будут всегда, и на них нужно обращать внимание. Будем анализировать, и двигаться дальше.

Люксембург здорово насыщал середину поля, и было трудно найти моменты, чтобы пробить по воротам. У нас получалось играть через фланги, но нужно было быстрее доставлять мяч с одного фланга на другой. Поле дало о себе знать, потому что мяч ходил не так быстро, как мы этого хотели.

Я всегда верил в футбольного Бога, и он есть. Я считаю, что мы заслужили эту победу. То, что Португалия сыграла вничью – это хорошо, но нам нужно фокусироваться только на своей игре", – сказал Зинченко в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, что сборная Украины минимально победила Люксембург на выезде в матче второго тура отбора к Евро-2020. На последних минутах полузащитник хозяев срезал мяч в собственные ворота после стандарта.

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