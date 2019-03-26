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Зінченко: Завжди вірив у футбольного Бога, і він є

09:09 225 Читать на русском
Зінченко: Завжди вірив у футбольного Бога, і він є
Олександр Зінченко / фото: Є. Кравс

Півзахисник "синьо-жовтих" Олександр Зінченко поділився враженнями від матчу відбору до Євро-2020 з Люксембургом.

34’ Давід Тюрпель
 
Віктор Циганков 39’
Жерсон Родрігес 93’

"Дуже багато сил віддали проти Португалії, але Люксембург теж віддав багато сил проти Литви. Можна багато говорити про поле, але ми здобули результат і це – найголовніше. Були помилки, але без таких ігор теж нікуди.

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Я ніколи не любив шукати відмовки про поле, бо воно для всіх однакове. Помилки будуть завжди, і на них потрібно звертати увагу. Будемо аналізувати, і рухатися далі.

Люксембург здорово насичував середину поля, і було важко знайти моменти, щоб пробити по воротах. У нас виходило грати через фланги, але потрібно було швидше доправляти м'яч з одного флангу на інший. Поле дало про себе знати, тому що м'яч ходив не так швидко, як ми цього хотіли.

Я завжди вірив у футбольного Бога, і він є. Я вважаю, що ми заслужили на цю перемогу. Те, що Португалія зіграла внічию – це добре, але нам потрібно фокусуватися тільки на своїй грі", – сказав Зінченко в коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, що збірна України мінімально перемогла Люксембург на виїзді у матчі другого туру відбору до Євро-2020. На останніх хвилинах півзахисник господарів зрізав м'яч у власні ворота після стандарту.

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Теги
Україна Україна Люксембург - Україна Євро-2020 Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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