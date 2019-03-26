Зінченко: Завжди вірив у футбольного Бога, і він є

Півзахисник "синьо-жовтих" Олександр Зінченко поділився враженнями від матчу відбору до Євро-2020 з Люксембургом.

"Дуже багато сил віддали проти Португалії, але Люксембург теж віддав багато сил проти Литви. Можна багато говорити про поле, але ми здобули результат і це – найголовніше. Були помилки, але без таких ігор теж нікуди.

Люксембург – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Я ніколи не любив шукати відмовки про поле, бо воно для всіх однакове. Помилки будуть завжди, і на них потрібно звертати увагу. Будемо аналізувати, і рухатися далі.

Люксембург здорово насичував середину поля, і було важко знайти моменти, щоб пробити по воротах. У нас виходило грати через фланги, але потрібно було швидше доправляти м'яч з одного флангу на інший. Поле дало про себе знати, тому що м'яч ходив не так швидко, як ми цього хотіли.

Я завжди вірив у футбольного Бога, і він є. Я вважаю, що ми заслужили на цю перемогу. Те, що Португалія зіграла внічию – це добре, але нам потрібно фокусуватися тільки на своїй грі", – сказав Зінченко в коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, що збірна України мінімально перемогла Люксембург на виїзді у матчі другого туру відбору до Євро-2020. На останніх хвилинах півзахисник господарів зрізав м'яч у власні ворота після стандарту.

Люксембург – Україна: переможний автогол як символ безідейності, трохи магії, дикий фарт і лідерство у відборі Євро-2020