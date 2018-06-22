Зинченко: Тимощук доказал всем, кроме Леоненко, что достоин всех своих наград

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко гордится тем, что его сравнили с экс-игроком Баварии Анатолием Тимощуком.

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко ответил на слова Виктора Леоненко, который назвал его "вторым Тимощуком".

Зинченко – лидер Манчестер Сити за заработанными очками

"Горжусь таким сравнением с легендой украинского футбола, рекордсменом по количеству игр за сборную, человеком, который своим трудом добилась больших успехов в футболе. Он доказал всем и везде, кроме вас, Виктор Евгеньевич, что достоин всех своих наград", – написал Зинченко на своей странице в Инстаграм.

Анатолий Тимощук в составе Баварии дважды становился обладателем титула чемпиона Германии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также становился триумфатором Лиги чемпионов.

