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Зинченко: Тимощук доказал всем, кроме Леоненко, что достоин всех своих наград

13 июня 14:35 334 Читати українською
Зинченко: Тимощук доказал всем, кроме Леоненко, что достоин всех своих наград
Александр Зинченко / Фото: Манчестер Сити

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко гордится тем, что его сравнили с экс-игроком Баварии Анатолием Тимощуком.

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко ответил на слова Виктора Леоненко, который назвал его "вторым Тимощуком".

Зинченко – лидер Манчестер Сити за заработанными очками

"Горжусь таким сравнением с легендой украинского футбола, рекордсменом по количеству игр за сборную, человеком, который своим трудом добилась больших успехов в футболе. Он доказал всем и везде, кроме вас, Виктор Евгеньевич, что достоин всех своих наград", – написал Зинченко на своей странице в Инстаграм.

Анатолий Тимощук в составе Баварии дважды становился обладателем титула чемпиона Германии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также становился триумфатором Лиги чемпионов.

Теги
Сборная Украины Александр Зинченко Александр Зинченко Виктор Леоненко Анатолий Тимощук Анатолий Тимощук
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