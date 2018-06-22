Зінченко: Тимощук довів всім, окрім Леоненка, що гідний всіх своїх нагород

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко пишається тим, що його порівняли з екс-гравцем Баварії Анатолієм Тимощуком.

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко відповів на слова Віктора Леоненка, який назвав його "другим Тимощуком".

Зінченко – лідер Манчестер Сіті за заробленими очками

"Пишаюся таким порівнянням з легендою українського футболу, рекордсменом за кількістю ігор за збірну, людиною, яка своєю працею домоглася великих успіхів у футболі. Він довів всім і всюди, крім вас, Вікторе Євгеновичу, що гідний всіх своїх нагород", – написав Зінченко на своїй сторінці в Інстаграм.

Анатолій Тимощук в складі Баварії двічі ставав володарем титулу чемпіона Німеччини, вигравав Кубок і Суперкубок країни, а також ставав тріумфатором Ліги чемпіонів.