toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Зінченко: Тимощук довів всім, окрім Леоненка, що гідний всіх своїх нагород

13 червня 14:35 1973 Читать на русском
Зінченко: Тимощук довів всім, окрім Леоненка, що гідний всіх своїх нагород
Олександр Зінченко / Фото: Манчестер Сіті

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко пишається тим, що його порівняли з екс-гравцем Баварії Анатолієм Тимощуком.

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко відповів на слова Віктора Леоненка, який назвав його "другим Тимощуком".

Зінченко – лідер Манчестер Сіті за заробленими очками

"Пишаюся таким порівнянням з легендою українського футболу, рекордсменом за кількістю ігор за збірну, людиною, яка своєю працею домоглася великих успіхів у футболі. Він довів всім і всюди, крім вас, Вікторе Євгеновичу, що гідний всіх своїх нагород", – написав Зінченко на своїй сторінці в Інстаграм.

Анатолій Тимощук в складі Баварії двічі ставав володарем титулу чемпіона Німеччини, вигравав Кубок і Суперкубок країни, а також ставав тріумфатором Ліги чемпіонів.

Теги
Збірна України Олександр Зінченко Олександр Зінченко Віктор Леоненко Анатолій Тимощук Анатолій Тимощук
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
50
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук