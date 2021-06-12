– В течение одного сезона ты выступал за ПСВ. Какие впечатления от этого периода и Нидерландов у тебя остались?

– Я наслаждался тем периодом. Тогда я впервые столкнулся с европейским футболом.

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– Вы можете сыграть и в защите и в атаке. Если бы вы могли выбрать для себя позицию на завтрашний матч, какой бы она была?

– Я бы выбрал помочь команде и сыграть там, где меня видит главный тренер. Любой футболист сборной сейчас должен помочь всем, чем сможет, чтобы добыть нужный результат. Мы играем не только за себя, но и за свои семьи, за всю страну. Каждый футболист, который будет даже на замене, должен помочь какими-то словами, поддержкой и энергетикой. Мы единое целое.

– Ты играл в финале Лиги чемпионов с Манчестер Сити. Насколько большим разочарованием для тебя стало поражение и как оно повлияет на этот турнир?

– Первые несколько дней после финала были самыми сложными в моей футбольной карьере. Но с гордостью могу сказать, что мы провели очень хороший сезон. Я хочу испытать эти эмоции снова. Хочу снова там быть. Это лучшее, что может произойти в жизни спортсмена. Такие турниры, как чемпионат Европы, тоже приравниваются к этому. После того, как ты закончишь карьеру и будешь сидеть у телевизора, смотреть такие турниры и вспоминать, что ты там был, и насколько это было замечательно. С нетерпением жду завтрашней игры, чтобы испытать эти эмоции снова, – заявил Зинченко на пресс-конференции.

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