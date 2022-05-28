Зинченко сделал милое чемпионское фото с женой и дочерью
08:00 - Читати українською
Александр Зинченко делит с семьей все свои успехи на футбольном поле.
завершено
76’ Илкай Гюндоган
78’ Родри
81’ Илкай Гюндоган
Мэтти Кэш 37’
Филиппе Коутиньо 69’
37’ Мэтти Кэш
69’ Филиппе Коутиньо
76’ Илкай Гюндоган
78’ Родри
81’ Илкай Гюндоган
Защитник Манчестер Сити, его жена Влада и маленькая дочь сделали яркое фото на фоне кубка АПЛ.
В минувшие выходные Зинченко оформил свое четвертое золото в Англии. Манчестер Сити совершил яркий камбек против Астон Виллы (3:2) и сохранил отрыв от Ливерпуля в очко. Александр стал одним из героев, выйдя на смену и отдав ассист.
Времени на отдых у легионера "горожан" не было. Зинченко уже находится в лагере сборной Украины, готовясь к полуфиналу отбора ЧМ против Шотландии (1 июня).
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