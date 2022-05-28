Александр Зинченко делит с семьей все свои успехи на футбольном поле.

Защитник Манчестер Сити, его жена Влада и маленькая дочь сделали яркое фото на фоне кубка АПЛ.

В минувшие выходные Зинченко оформил свое четвертое золото в Англии. Манчестер Сити совершил яркий камбек против Астон Виллы (3:2) и сохранил отрыв от Ливерпуля в очко. Александр стал одним из героев, выйдя на смену и отдав ассист.

Времени на отдых у легионера "горожан" не было. Зинченко уже находится в лагере сборной Украины, готовясь к полуфиналу отбора ЧМ против Шотландии (1 июня).

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