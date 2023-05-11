YouTube-канал "Футбол 24" вместе с Favbet проводит конкурс перед матчем 36-го тура АПЛ, в котором Арсенал на Эмирейтс будет принимать Брайтон. Команде Александра Зинченко нельзя терять очки, чтобы до последнего оказывать давление на Ман Сити. В то же время коллектив Роберто Де Дзерби будет полон желания реабилитироваться за позорное поражение от Эвертона (1:5).

Условия конкурса очень просты и не требуют от вас нигде зарегистрироваться или рисковать своими деньгами. Для того, чтобы побороться за качественный павербанк с брендовой маркировкой, нужно просто в комментариях под этим видео спрогнозировать счет матча Арсенал – Брайтон. ВАЖНО – свои прогнозы пишите в комментариях именно на YouTube, а не под этой новостью или в других соцсетях "Футбол 24".