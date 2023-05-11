YouTube-канал "Футбол 24" разом з Favbet проводить конкурс перед матчем 36-го туру АПЛ, у якому Арсенал на Емірейтс прийматиме Брайтон. Команді Олександра Зінченка не можна втрачати очки, щоб до останнього чинити тиск на Ман Сіті. Водночас колектив Роберто Де Дзербі буде сповнений бажання реабілітуватися за ганебну поразку від Евертона (1:5)

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