Александр Зинченко вышел на поле со стартовых минут, а в конце первого тайма отличился взятием ворот с пенальти, удвоив преимущество "сине-желтых".

Украина – Кипр – видео голов

24-летний украинец посвятил забитый мяч своей беременной жене Владе, которая наблюдала за матчем с трибун ОСК Металлист. Зинченко обратился к ней, а она не сдерживала эмоций.

К слову, для Александра поединок против Кипра стал 39-м в футболке сборной Украины. В его активе 6 голов и 2 ассиста.

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