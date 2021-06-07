Зинченко посвятил забитый мяч в ворота Кипра беременной Владе Седан – трогательные кадры
20:19 - Читати українською
Универсал сборной Украины Александр Зинченко красиво отпраздновал взятие ворот Кипра в спарринге перед Евро-2020.
37’ Андрей Ярмоленко
45+2’ Александр Зинченко
59’ Роман Яремчук
65’ Андрей Ярмоленко
Антреас Панайоту 36’
36’ Антреас Панайоту
37’ Андрей Ярмоленко
45+2’ Александр Зинченко
59’ Роман Яремчук
65’ Андрей Ярмоленко
Александр Зинченко вышел на поле со стартовых минут, а в конце первого тайма отличился взятием ворот с пенальти, удвоив преимущество "сине-желтых".
24-летний украинец посвятил забитый мяч своей беременной жене Владе, которая наблюдала за матчем с трибун ОСК Металлист. Зинченко обратился к ней, а она не сдерживала эмоций.
К слову, для Александра поединок против Кипра стал 39-м в футболке сборной Украины. В его активе 6 голов и 2 ассиста.
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