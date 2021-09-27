"В перерыве матча за Суперкубок случился конфликт. Сидорчук едва не подрался с Пятовым в подтрибунном помещении, Николини хотел ударить Вукоевича. Не понимаю, откуда идет эта агрессия? Выяснять отношения надо непосредственно на футбольном поле.

Это очень неприятно. А если учитывать, что сейчас будут матчи сборных, где будут и Сидорчук, и Пятов, и другие футболисты, вряд ли можно говорить, что там будет адекватная ситуация и отношения. Это очень тревожная история. Не хочу говорить. кто прав, а кто нет. И агрессия, которая была перед Суперкубком – намеки, злоупотребление чужими фамилиями – это не совсем правильно.

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У Луческу с Де Дзерби конфликта нет. Но должно быть уважение. Когда вся скамейка запасных выбегает на поле, а тренер, который работал с Луческу 18 лет (Карло Николини – прим.), бежит в центр поля радоваться забитому голу – я такого не помню. Сейчас надо всем успокоиться. Потом скажут – виноваты журналисты, вы же раздули, вы же рассказали. А что, не надо это рассказывать и обращать на это внимание?" – подытожил журналист.

Напомним, Шахтер разгромил Динамо в матче за Суперкубок Украины со счетом 3:0. Дубль оформил Лассина Траоре, еще один гол забил Алан Патрик. Это первое поражение подопечных Мирчи Луческу во внутренних соревнованиях в 2021 году.

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