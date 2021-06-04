Зинченко "испортил" защиту Манчестер Сити в символической сборной АПЛ по версии игроков
Игроки английской Премьер-лиги выбрали коллег, которые лучше всех проявили себя в сезоне 2020/21.
Больше всех игроков ожидаемо делегировал Манчестер Сити (6). Представители "горожан" почти полностью сформировали защитное звено, если бы не позиция левого латераля – Люк Шоу "украл" потенциальное место Александра Зинченко.
Зинченко станет отцом – Влада Седан поделилась сенсационным фото
Вратарь: Эдерсон (Манчестер Сити);
Защитники: Шоу (МЮ), Диаш, Стоунз, Канселу (все – Манчестер Сити);
Полузащитники: Бруну Фернандеш (МЮ), де Брюйне, Гюндоган (оба – Манчестер Сити)
Нападающие: Сон, Кейн (оба – Тоттенхэм), Салах (Ливерпуль).
Напомним, ранее Рубен Диаш был признан лучшим игроком сезона по версии журналистов.
Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21