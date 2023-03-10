Украинца второй месяц подряд признают лучшим игроком команды, сообщает пресс-служба "канониров". Второе место занял центрбек Габриэл, а третье – вингер Букайо Сака.

На Шахтер жестко наехали в Нидерландах, Ракицкий довел до бешенства, а УЕФА отметил Зинченко и Трубина

Зинченко даже немного прогрессирует – в январе забрал 48% голосов, а в феврале уже 49%. За последний месяц зимы левый защитник Арсенала успел наиграть 5 матчей (все – в основе) и оформить один гол (дебютный для себя в АПЛ).

Напомним, летом лондонцы отдали Манчестер Сити за Зинченко 35 млн евро. Украинец сразу стал важным игроком Арсенала, а команда Артеты уверенно возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

Presenting our February Player of the Month…



Oleksandr Zinchenko

@biel_m04

@BukayoSaka87



Congratulations, Alex ? — Arsenal (@Arsenal) March 10, 2023

Зинченко показал лучи и тьму, раздул скандал, отомстил и выбил вражеского капитана – вечер огня в ЛЕ