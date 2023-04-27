Зинедин Зидан может возглавить Реал третий раз в карьере.

Зинедин Зидан может в третий раз возглавить Реал. Как информирует Foot Mercato, 50-летний специалист ведёт переговоры с руководством мадридского клуба в лице президента Флорентино Переса.

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Президент Реала недоволен результатами команды в чемпионате этого сезона, и поставил действующему тренеру Карло Анчелотти условия выиграть Лигу чемпионов. В противном случае итальянец будет уволен.

Однако Анчелотти и сам может покинуть летом свою должность - у него есть предложение от Федерации футбола Бразилии.

Источник отмечает, что Зидан может помочь французским игрокам Реала – Эдуардо Камавинга и Орельену Чуамени – выйти на новый уровень.

Ранее Зидан уже дважды тренировал Реал. За две каденции своего пребывания у руля "сливочных" француз выиграл 2 чемпионата Испании и 3 раза Лигу чемпионов.

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