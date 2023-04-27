Зінедін Зідан може очолити Реал втретє в кар'єрі.

Зінедін Зідан може втретє очолити Реал. Як інформує Foot Mercato, 50-річний фахівець веде переговори з керівництвом мадридського клубу, а саме з Флорентіно Пересом.

Казка Луніна закінчилась – зірка Реала повертається до основи

Президент Реала незадоволений результатами команди в чемпіонаті цього сезону, і поставив чинному тренеру Карло Анчелотті умову виграти Лігу чемпіонів. В разі невиконання цього завдання італійця буде звільнено.

Однак Анчелотті і сам може покинути влітку свою посаду – у нього є пропозиція від Федерації футболу Бразилії.

Джерело зазначає, що Зідан може допомогти французьким гравцям Реала – Едуардо Камавінга та Орельєну Чуамені – вийти на новий рівень.

Раніше Зідан уже двічі тренував Реал. За дві каденції свого перебування біля керма "вершкових" француз виграв 2 чемпіонати Іспанії та 3 рази Лігу чемпіонів.

Золоті 90-ті: Динамо розриває ЛЧ, голі та п'яні зірки збірної Англії, бомбардир зі шрамом і ще 27 фото "старої школи"