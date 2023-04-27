Сказка Лунина закончилась – звезда Реала возвращается в основу
Голкиперу Андрею Лунину придется вернуться на скамью запасных.
Перед матчем с Жироной неожиданно выбыл из заявки Тибо Куртуа из-за болезни. Украинскому голкиперу представился шанс продемонстрировать свои качества. Со своими обязанностями он не справился, пропустив четыре гола во встрече.
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В четверг, 27 апреля, Тибо Куртуа вернулся к тренировкам с командой. Таким образом, в предстоящих матчах Лунин не сможет реабилитироваться за свою игру против Жироны и будет наблюдать за партнерами со скамейки запасных.
Украинец в текущем сезоне имел больше игрового времени, чем в прошлые годы. Бельгиец несколько раз пропускал поединки Реала. Как следствие, Лунин сыграл в этом сезоне 12 матчей и пропустил 13 голов. Только в четырех встречах ему удалось сохранить свои ворота "сухими".
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