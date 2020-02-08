Зидан опроверг конфликт с Бейлом

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал слухи относительно возможного конфликта с вингером мадридцев Гаретом Бейлом.

"Доволен ли я тем, как тренируется Бейл? Да, и я доволен всеми игроками, которые есть в моем распоряжении. Я знаю ответ, который вы ищете, но у меня есть 25 игроков, и я должен выбирать состав. Никаких проблем, я уверен, что он будет продолжать работать так, как раньше, и будет игроком Реала.

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Бывают случаи, когда я не ставлю его в состав. Я понимаю, что у каждого есть точка зрения, но он будет игроком, на которого я надеюсь до конца. Мы регулярно разговариваем, но я не собираюсь рассказывать вам, что я говорю своим игрокам за закрытыми дверями", – приводит слова Зидана Goal.com.

Напомним, Бейл выступает за Реал с 2013 года. В текущем сезоне валлиец провел за Реал 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает футболиста в 40 млн евро.

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