Зідан спростував конфлікт із Бейлом

Головний тренер Реала Зінедін Зідан прокоментував чутки щодо можливого конфлікту із вінгером мадридців Гаретом Бейлом.

Так, і я задоволений усіма гравцями, які є в моєму розпорядженні. Я знаю відповідь, яку ви шукаєте, але в мене є 25 гравців, і я повинен обирати склад. Ніяких проблем, я впевнений, що він продовжуватиме працювати так, як раніше, і буде гравцем Реала.

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Бувають випадки, коли я не ставлю його до складу. Я розумію, що у кожного є точка зору, але він буде гравцем, на якого я сподіваюсь до кінця. Ми регулярно розмовляємо, але я не збираюся розповідати вам, що я кажу своїм гравцям за закритими дверима", – наводить слова Зідана Goal.com.

Нагадаємо, Бейл виступає за Реал з 2013 року. У поточному сезоні валлієць провів за Реал 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює футболіста у 40 млн євро.

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