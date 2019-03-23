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Зидан пообещал Асенсио ключевую роль в составе Реала

14:13 3 Читати українською
Зидан пообещал Асенсио ключевую роль в составе Реала
Зинедин Зидан / Фото Reuters

Главный тренер Реала Зинедин Зидан рассчитывает на своего хавбека Марко Асенсио.

"Ты будешь ключевым игроком в Реале. Хочу, чтобы ты остался в команде", – цитирует слова Зидана в разговоре с Асенсио издание Marca.

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Руководство "сливочных" рассматривало возможность продажи 23-летнего хавбека, поскольку многие европейские гранды хотят видеть испанца в своих клубах. Бывший тренер мадридцев Сантьяго Солари не слишком доверял Марко место в стартовом составе.

В текущем сезоне Примеры Асенсио провел 22 матча, в которых отметился голом и 5-ю ассистами.

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Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Марко Асенсио Марко Асенсио Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид
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