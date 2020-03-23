Зидан хочет сделать партнером Бензема сенсационного бомбардира АПЛ

Мадридский Реал до сих пор находится в поисках качественного нападающего.

Лука Йович, который перебрался в Мадрид из Айнтрахта летом 2019 за 60 млн евро, разочаровал руководство Реала, поэтому в мадридском клубе рассматривают вариант с приобретением нового форварда.

Реал может продать Йовича из-за нарушения карантина – на форварда претендуют клубы АПЛ

По информации британского Sportsmole, главный тренер Реала Зинедин Зидан хотел бы видеть в своей команде нападающего Вулверхэмптона и сборной Мексики Рауля Хименеса. Француз считает, что тот станет идеальным партнером в атаке для Карима Бензема.

К слову, контракт 28-летнего Хименеса с Вулверхэмптоном действует до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 50 млн евро. В нынешнем сезоне Рауль забил 22 гола и отдал 10 результативных передач в 44 матчах за "волков" во всех турнирах.

Реал втратив знакового президента: він придбав великих зірок, взяв два кубки ЛЧ, перемагав Динамо на шляху до фіналу