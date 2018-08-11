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Журавлев: На этом европейская история Мариуполя закончена

09:42 73 Читати українською
Журавлев: На этом европейская история Мариуполя закончена
Василий Журавлев / Соцсети

Глава Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев прокомментировал выступление "азовцев" в еврокубках.

"Прощай, Европа! Чуда не произошло. Вина не игроки, виноват клуб. Не ругайте музыкантов, они играют как могут.

Мы говорили, все просили, усиление нужно, нас не слышат, мне жаль. На этом европейская история закончена", – написал Журавлев на своей странице в Фейсбук.

Мариуполь – Бордо – 1:3 видео голов и обзор матча

Напомним, в первой игре третьего квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь в домашнем матче проиграл Бордо 1:3. Для прохода в следующий раунд "азовцам" необходимо забивать в гостях хотя бы трижды.

Лига Европы3-й квалиф. раунд, первые матчи

Мариуполь - Бордо: Четверг 09 августа 2018

Мариуполь
Матч окончен
1 : 3
Бордо
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Теги
Лига Европы Журавлев Василий Мариуполь - Бордо Мариуполь Мариуполь Бордо Бордо
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