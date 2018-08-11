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Журавльов: На цьому європейська історія Маріуполя закінчена

09:41 483 Читать на русском
Журавльов: На цьому європейська історія Маріуполя закінчена
Василь Журавльов / Соцмережі

Голова Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов прокоментував виступ "азовців" у єврокубках.

"Прощавай, Європа! Дива не сталося. Провина не гравців, винен клуб. Не сваріть музикантів, вони грають як можуть.

Ми говорили, усі просили, посилення потрібно, нас не чують, мені шкода. На цьому європейська історія закінчена", – написав Журавльов на своїй сторінці у Фейсбук.

Маріуполь – Бордо – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, у першій грі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Маріуполь у домашньому матчі програв Бордо 1:3. Для проходу у наступний раунд "азовцям" необхідно забивати в гостях хоча б тричі.

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, перші матчі

Маріуполь - Бордо: Четвер 09 серпня 2018

Маріуполь
Матч завершено
1 : 3
Бордо
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Теги
Ліга Європи Журавльов Василь Маріуполь - Бордо Маріуполь Маріуполь Бордо Бордо
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