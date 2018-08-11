Журавльов: На цьому європейська історія Маріуполя закінчена

Голова Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов прокоментував виступ "азовців" у єврокубках.

"Прощавай, Європа! Дива не сталося. Провина не гравців, винен клуб. Не сваріть музикантів, вони грають як можуть.

Ми говорили, усі просили, посилення потрібно, нас не чують, мені шкода. На цьому європейська історія закінчена", – написав Журавльов на своїй сторінці у Фейсбук.

Маріуполь – Бордо – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, у першій грі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Маріуполь у домашньому матчі програв Бордо 1:3. Для проходу у наступний раунд "азовцям" необхідно забивати в гостях хоча б тричі.