Чемпион мира Оливье Жиру может в ближайшее время перебраться в Серию А.

Форвард Челси Оливье Жиру согласовал детали личного контракта с Юве, сообщает Sky Sport Italia.

Суарес заморозил переговоры с Ювентусом – ветеран до сих пор колеблется относительно будущего

Потенциальный контракт француза с действующим чемпионом Италии рассчитан на два года с зарплатой в 4,5 млн евро. Туринцы обратили внимание на 33-летнего нападающего после срыва переговоров о трансфере Эдина Джеко (Рома) и Луиса Суареса (Барселона).

Жиру недавно продлил контракт с Челси еще на год. В прошлом сезоне АПЛ форвард провел 18 матчей, в которых отметился 8-ю голами и ассистом.

Челсі бомбить трансферний ринок: 3 зірки, фіналіст ЛЧ і німецький "принц" – 200 мільйонів, які й не снилися конкурентам