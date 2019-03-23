"Жигулям трудно догнать Феррари", – Спиридон – о поражении Молдовы от Франции

Бывший тренер Шахтера, а ныне наставник сборной Молдовы прокомментировал игру против Франции (1:4) в рамках отбора к Евро-2020.

"Не думаю, что здесь сыграл психологический фактор. Мы играли с монстрами по сравнению с нашей командой. Да, у нас были проблемы, это было ожидаемо. Сборная Молдовы показала не самый лучший футбол.

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Проблема в том, что Жигулям трудно догнать Феррари. Это будет соответствующее сравнение для двух команд. Разница между сборными Франции и Молдовы очевидна, ее невозможно не заметить. Я работал на матчах Лиги чемпионов, играли с клубами высокого класса, но даже тогда не было такой колоссальной разницы. Надеюсь, со сборной Турции мы продемонстрируем другой футбол, если это можно назвать футболом", – цитирует Спиридона Молдавский футбол.

Напомним, Франция является действующим чемпионом мира после триумфа на последнем Мундиале в России.

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