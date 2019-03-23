"Жигулям важко наздогнати Феррарі", – Спірідон – про поразку Молдови від Франції

Колишній тренер Шахтаря, а нині наставник збірної Молдови прокоментував гру проти Франції (1:4) в рамках відбору до Євро-2020.

"Не думаю, що тут зіграв психологічний фактор. Ми грали з монстрами в порівнянні з нашою командою. Так, у нас були проблеми, це було очікувано. Збірна Молдови показала ненайкращий футбол.

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Проблема в тому, що Жигулям важко наздогнати Феррарі. Це буде відповідне порівняння для двох команд. Різниця між збірними Франції та Молдови очевидна, її неможливо не помітити. Я працював на матчах Ліги чемпіонів, грали з клубами високого класу, але навіть тоді не було такої колосальної різниці. Сподіваюся, зі збірною Туреччини ми продемонструємо інший футбол, якщо це можна назвати футболом", – цитує Спірідона Молдавський футбол.

Нагадаємо, Франція є чинним чемпіоном світу після тріумфу на останньому Мундіалі в Росії.

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