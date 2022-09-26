Жерсон забил третий раз подряд за сборную: видеообзор матча Люксембург – Литва
10:04 - Читати українською
Люксембург минимально победил Литву (1:0) в 6-м туре Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
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Жерсон Родригес был едва ли не главным мотором атаки люксембуржцев: неудачно пробил через себя, попал в штангу и дважды забил, но первое взятие ворот отменили после просмотра VAR через офсайд. В двух предыдущих матчах вингер отмечался в воротах Фарерских островов и Турции.
Лига наций: Жерсон голом принес победу Люксембургу, поражение Турции на Фарерах
Именно гол скандального динамовца, сейчас выступающего в аренде за Аль-Вахду, стал победным. Люксембург занял второе место в группе С1, Литва финишировала последней и будет еще бороться за сохранение прописки в дивизионе.
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