Жерсон Родригес был едва ли не главным мотором атаки люксембуржцев: неудачно пробил через себя, попал в штангу и дважды забил, но первое взятие ворот отменили после просмотра VAR через офсайд. В двух предыдущих матчах вингер отмечался в воротах Фарерских островов и Турции.

Лига наций: Жерсон голом принес победу Люксембургу, поражение Турции на Фарерах