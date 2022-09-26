Жерсон забив утретє поспіль за збірну: відеоогляд матчу Люксембург – Литва
10:04 - Читать на русском
Люксембург мінімально переміг Литву (1:0) у 6-му турі Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
завершено
Жерсон Родрігес був чи не головним мотором атаки люксембуржців: пробив через себе, влучив у стійку та двічі забив, але перший м'яч скасували після перегляду VAR через офсайд. У двох попередніх матчах вінгер відзначався у воротах Фарерських островів та Туреччини.
Ліга націй: Жерсон голом приніс перемогу Люксембургу, поразка Туреччини на Фарерах
Саме гол скандального динамівця, який зараз виступає в оренді за Аль-Вахду, став переможним. Люксембург посів друге місце у групі С1, Литва фінішувала останньою і ще боротиметься за збереження прописки в дивізіоні.
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