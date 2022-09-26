Жерсон Родрігес був чи не головним мотором атаки люксембуржців: пробив через себе, влучив у стійку та двічі забив, але перший м'яч скасували після перегляду VAR через офсайд. У двох попередніх матчах вінгер відзначався у воротах Фарерських островів та Туреччини.

Ліга націй: Жерсон голом приніс перемогу Люксембургу, поразка Туреччини на Фарерах

Саме гол скандального динамівця, який зараз виступає в оренді за Аль-Вахду, став переможним. Люксембург посів друге місце у групі С1, Литва фінішувала останньою і ще боротиметься за збереження прописки в дивізіоні.