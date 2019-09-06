Жерсон Родригес получил повреждение в матче за сборную Люксембурга

Динамо может потерять своего нападающего после перерыва на матчи национальных сборных.

Звезда сборной Люксембурга не смог доиграть товарищеский матч против Северной Ирландии.

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В компенсированное время защитник хозяев Том Флэнаган жестко сфолил против нападающего Динамо, который так и не смог встать на ноги после столкновения. Пока неизвестны сроки восстановления Родригеса, однако его участие в матче отбора Евро-2020 против Сербии остается под большим вопросом.

Напомним, Люксембург находится в одной группе со сборной Украины в отборочном турнире к Евро-2020. "Сине-желтые" возглавляют группу B с 10 очками, а сборная Родригеса с 4 пунктами занимает второе место.

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