Жерсон Родрігес зазнав пошкодження у матчі за збірну Люксембургу

Динамо може втратити свого нападника після перерви на матчі національних збірних.

Зірка збірної Люксембургу не зміг дограти товариський матч проти Північної Ірландії.

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У компенсований час захисник господарів Том Фленаган жорстко сфолив проти нападника Динамо, який так і не зміг підвестися на ноги після зіткнення. Наразі невідомі терміни відновлення Родрігеса, однак його участь у матчі відбору Євро-2020 проти Сербії залишається під великим питанням.

Нагадаємо, Люксембург перебуває в одній групі зі збірною України у відбірковому турнірі до Євро-2020. "Синьо-жовті" очолюють групу B з 10 очками, а збірна Родрігеса з 4 пунктами посідає другу сходинку.

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