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Исмаили отказался выступать за сборную Украины – известна причина

14:14 542 Читати українською
Исмаили отказался выступать за сборную Украины – известна причина
Исмаили / Goal.com

Защитник Шахтера Исмаили рассказал о предложении от Андрея Шевченко присоединиться к сборной Украины.

"Знаю Андрея Шевченко. Мне сделали предложение, чтобы интегрироваться в национальную сборную Украины. Очень обрадовался этому вызову, ведь я мог защищать цвета страны, которая меня так хорошо приняла.

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Но в таких ситуациях нужно много всего обдумать. Я общался со своей семьей. Также я верю, что в Украине есть молодые игроки, которые могут выполнять эту работу. У них есть все качества, чтобы выступать за сборную Украины. Поэтому я принял лучшее решение для меня – отвергнуть предложение. Но даже если бы я его принял, то был бы не менее счастлив.

Я действительно не говорю на русском и украинском языках. Ребята, которые находятся здесь много лет, уже прекрасно знают, о чем идет речь. В Шахтере огромное количество игроков, которые разговаривают со мной на одном языке. Все тренеры, с которыми я работал, говорили на португальском. Плюс в Шахтере есть переводчик. Поэтому у меня не было толчка, чтобы начать учиться", – рассказал Исмаили в комментарии Tribuna.

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Украина Украина Исмаили Исмаили Сборная Украины Натурализация легионеров для сборной Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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