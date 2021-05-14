"Заря оборонялась большими силами на протяжении всей игры, и нам не удавалось играть в свойственный нам футбол. Но это не помешало нам идти к своей цели, мы оставались предельно собранными и нацеленными на результат, поскольку были готовы к тому, что игра будет непростой. И в конце концов забили такой нужный гол, после чего уже старались сохранить победный результат.

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Луческу – великий тренер, который стремится выигрывать в каждом матче и турнире, в котором участвует его команда. Даже обеспечив себе чемпионство, мы максимально серьезно подходили к каждой из оставшихся игр. И это нам помогло сохранить форму и настрой на этот финальный поединок... Мистер сразу сказал, что мы должны выиграть Кубок Украины, и только потом позволить себе расслабиться...

Сегодня Динамо победой в Кубке завершило великолепный сезон. Для нас этот сезон запомнится на всю жизнь. Думаю, болельщики испытывают сейчас те же чувства, что и мы", – цитирует Жерсона официальный сайт Динамо.

Напомним, перед началом сезона подопечные Мирчи Луческу праздновали успех в Суперкубке страны. "Бело-синие" досрочно выиграли УПЛ, а также стали победителями Кубка Украины.

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