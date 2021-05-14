"Луческу пришел и все выиграл!": Семин поздравил Динамо с победой в Кубке Украины
10:43 - Читати українською
Экс-тренер "бело-синих" Юрий Семин отметил фактор румынского наставника в победном дубле киевлян в текущем сезоне.
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"Динамо Киев! Чемпионы и обладатели Кубка! Поздравляю! Мирча Луческу пришел и все выиграл!
Гол и незабитый пенальти Цыганкова в видеообзоре финала Кубка Украины Динамо – Заря – 1:0
Пример победного спортивного долголетия!" – написал Семин на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, в финале Кубка Украины Динамо в дополнительное время минимально обыграло Зарю (1:0) и положило чемпионские медали в завоеванный трофей.
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