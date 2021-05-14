Экс-тренер "бело-синих" Юрий Семин отметил фактор румынского наставника в победном дубле киевлян в текущем сезоне.

"Динамо Киев! Чемпионы и обладатели Кубка! Поздравляю! Мирча Луческу пришел и все выиграл!

Гол и незабитый пенальти Цыганкова в видеообзоре финала Кубка Украины Динамо – Заря – 1:0

Пример победного спортивного долголетия!" – написал Семин на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, в финале Кубка Украины Динамо в дополнительное время минимально обыграло Зарю (1:0) и положило чемпионские медали в завоеванный трофей.

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