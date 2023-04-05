Євро-2024: УЄФА затвердив дату жеребкування фінальної частини
5 квітня 19:36 - Читать на русском
У середу, 5 квітня, було визначено дату жеребкування групового етапу Євро-2024.
Як інформує Actu Foot, жеребкування групового етапу Євро-2024 відбудеться в суботу, 2 грудня. Сам захід пройде в Ельбській філармонії в Гамбурзі.
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Євро-2024 буде зіграно в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Матчі відбудуться в таких містах, як Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен і Штутгарт.
Сам турнір буде представлений 24 командами-учасницями.
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