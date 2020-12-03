В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги наций УЕФА 2020/21. Результаты жеребьевки – в этой новости на "Футбол 24".

В "финале четырех" примут участие победители групп дивизиона А – Италия, Бельгия, Франция и Испания. По итогам жеребьевки сформированы следующие полуфинальные пары:

Испания – Италия

Бельгия – Франция.

В УАФ озвучили главный аргумент УЕФА относительно технического поражения сборной Украины

Победители полуфиналов разыграют трофей, а проигравшие команды определят обладателя 3-го места. Матчи 1/2 финала состоятся 6 и 7 октября 2021-го, а поединки за 3 место и финал – 10 октября. Все матчи пройдут в Италии, а именно в Милане и Турине.

Напомним, первый розыгрыш Лиги наций УЕФА завершился победой Португалии. Сборная Украины тоже участвовала в элитном дивизионе, но после решения УЕФА о засчитании технического поражения в матче со Швейцарию опустилась в Лигу B. Правда, УАФ готовит апелляцию в CAS в Лозанне.

Португалія поступиться троном, провал Німеччини та Росії – підсумки Ліги націй 2020/21