У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/2 фіналу Ліги націй УЄФА 2020/21. Результати жеребкування – в цій новині на "Футбол 24".

У "фіналі чотирьох" візьмуть участь переможці груп дивізіону А – Італія, Бельгія, Франція та Іспанія. За підсумками жеребкування сформовані наступні півфінальні пари:

Іспанія – Італія

Бельгія – Франція.

В УАФ озвучили головний аргумент УЄФА щодо технічної поразки збірній України

Переможці півфіналів розіграють трофей, а команди, що програють, визначать володаря 3-го місця. Матчі 1/2 фіналу відбудуться 6 та 7 жовтня 2021 року, а поєдинки за 3 місце і фінал – 10 жовтня. Всі матчі пройдуть в Італії, а саме в Мілані та Турині.

Нагадаємо, перший розіграш Ліги націй УЄФА завершився перемогою Португалії. Збірна України теж брала участь в елітному дивізіоні, але після рішення УЄФА про зарахування технічної поразки в матчі зі Швейцарію опустилася в Лігу B. Щоправда, УАФ готує апеляцію в CAS у Лозанні.

Португалія поступиться троном, провал Німеччини та Росії – підсумки Ліги націй 2020/21