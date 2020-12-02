Женская сборная Украины одержала важнейшую победу над Черногорией (2:1) и будет бороться за путевку на чемпионат Европы, который пройдет в 2022 году.

Отбор на ЧЕ-2022, 8-й тур

Украина – Черногория – 2:1

Голы: Басанская, 5, (пен), Кунина, 74 – Джокович, 6

Удаление: Божич (Ч)

Победа в матче против черногорок была очень важной для украинок. На пятой минуте Басанская реализовала пенальти, но вскоре Джокович сравняла счет. Уже во втором тайме Кунина вывела нашу сборную второй раз вперед.

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В итоге украинки удержали преимущество и одержали важные три очка. Учитывая поражение ирландок в параллельной игре с Германией (1:3), наша команда поднялась на вторую строчку в группе и продолжит борьбу в плей-офф отбора Евро-2022, матчи которого запланированы на апрель 2021 года.

С 47-ми команд, участвующих в квалификации Евро, в решающую стадию попадут 15. Всего к Англии, как к хозяину ЧЕ, присоединятся девять победителей отборочных групп и три лучшие вторые команды.

Еще шесть команд, которые станут вторыми в своих группах, разыграют в стыковых матчах последние три путевки. Среди этих сборных будут и украинки. Евро в Англии будет проходить в период с 6 по 31 июля 2022 года.

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