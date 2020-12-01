"Бригада наших рефері на чолі з Катериною отримала призначення на матч групового етапу Ліги Європи Гент – Слован. Це визнання професіоналізму і високого класу підготовки наших арбітрів, за що вдячний всім співробітникам Комітету арбітрів УАФ і особисто Лучано Лучі", – написав Павелко на своїй сторінці у Facebook.

Монзуль офіційно отримала призначення на матч Ліги націй

Зазначимо, що у складі Гента виступають одразу троє представників збірної України – Роман Яремчук, Ігор Пластун, Роман Безус.

До слова, матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи Гент – Слован відбудеться 3 грудня, початок зустрічі о 19:55.

Безус провалився разом з Гентом – українець не вийшов на другий тайм