Монзуль офіційно отримала призначення на матч Ліги Європи за участі гравців збірної України
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що українська арбітриня Катерина Монзуль працюватиме на матчі Ліги Європи.
"Бригада наших рефері на чолі з Катериною отримала призначення на матч групового етапу Ліги Європи Гент – Слован. Це визнання професіоналізму і високого класу підготовки наших арбітрів, за що вдячний всім співробітникам Комітету арбітрів УАФ і особисто Лучано Лучі", – написав Павелко на своїй сторінці у Facebook.
Монзуль офіційно отримала призначення на матч Ліги націй
Зазначимо, що у складі Гента виступають одразу троє представників збірної України – Роман Яремчук, Ігор Пластун, Роман Безус.
До слова, матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи Гент – Слован відбудеться 3 грудня, початок зустрічі о 19:55.
Безус провалився разом з Гентом – українець не вийшов на другий тайм