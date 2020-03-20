Жена Тьягу Силвы объяснила, почему они покинули Париж во время карантина – шокирующая причина

Защитник ПСЖ Тиагу Силва вместе со своей семьей вернулся в Бразилию из-за карантина во Франции.

"Мы решили покинуть Париж, поскольку ситуация была действительно печальной. Я не могла хранить вещи, не могла ничего найти в супермаркетах. Мы взяли рейс в Бразилию, потому что я не могла найти пищу в супермаркете, и у нас есть больше вариантов, чтобы быть с нашими детьми", – поделилась жена Силвы Изабелла на своей странице в Instagram.

Роналду во второй раз пострадал от коронавируса

Она также отметила, что у одного из членов семьи не обнаружен коронавирус. Интересно, что раньше так же поступила другая звезда парижан Неймар.

К слову, в текущем сезоне Силва провел 30 поединков в текущем сезоне за ПСЖ, записав в свой актив гол и ассистами.

ПСЖ сходит с ума из-за Мбаппе: продажа звезд, самая большая зарплата в истории, капитанская повязка