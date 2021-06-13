Кристен Пазик будет горячо поддерживать команду своего мужа, которая готовится к старту на Евро-2020.

"Готова к игре. Вперед, Украина!" – написала Пазик на своей странице в Instagram.

Нидерланды – Украина: где смотреть матч Евро-2020

Жена главного тренера "сине-желтых" Андрея Шевченко ответственно подобрала образ. Она надела форму сборной Украины и нарисовала на щеках флаг нашего государства. Теперь дело за звездным мужем и его подопечными.

К слову, стартовый свисток матча Нидерланды – Украина прозвучит сегодня в 22:00. Также в квартете С "сине-желтые" будут играть с Австрией и Северной Македонией.

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