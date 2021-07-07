Жена хавбека сборной Украины отвечала на вопросы подписчиков в Instagram. Один из них – не было ли у Малиновского конфликта с Андреем Шевченко во время Евро-2020.

Малиновского прооперирует врач, который избавил от похожей проблемы другого игрока Аталанты

"Руслан – золото, он не конфликтует никогда и ни с кем, я ни разу не видела его злым. Он не умеет кричать и ругаться. Поэтому можете отбросить в сторону такие мысли. Его замена – просто решение тренера", – заверила Роксана.

Напомним, Малиновский начинал Евро в статусе основного, однако был заменен уже в перерыве матча третьего тура против Австрии. В поединке со шведами легионер Аталанты сам выходил со скамейки запасных, а четвертьфинал с Англией вообще пропустил из-за травмы.

Жорстока правда, жахіття другого поверху та повний провал принципів Шевченка: остаточний підсумок нашого Євро