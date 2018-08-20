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Жена Кравца в трусиках показала идеальную фигуру – откровенное видео и фото

15:48 360 Читати українською
Жена Кравца в трусиках показала идеальную фигуру – откровенное видео и фото
Анна Кравец

Жена нападающего Кайсериспора и сборной Украины Артема Кравца Анна продолжает "разрывать" своих читателей в социальной сети Инстаграм.

На этот раз Анна еще откровеннее демонстрирует свою идеальную фигуру.

"49 кг. #workhard. Мои ноги и руки очень подтянутые и подкачаны, попа даже округлилась, а для живота почти каждый день пресс утром! Здесь у меня все", - хвастается Анна перед своими поклонниками.

"На этом фото все идеально", – жена Кравца снова шокировала фанатов своей фигурой

Backstage с @butenecmaria и @juliadzhulay ️

Публикация от Anna Kravets️ (@annakravets_)

49 кг #workhard

Публикация от Anna Kravets️ (@annakravets_)

О питании и спорте: ️ Начну со спорта, в спортзале я не была уже несколько месяцев из за операции на мениске да и нехватки времени! НО: могу сказать, что я в хорошей форме, потому что дома у меня и кардио 24/7, и кач , так как есть две 10кг гири Могу сказать точно, что сейчас когда парни мои уже не сидят на месте , я постоянно возле них как на спорте! Мои ноги и руки очень подтянуты и подкачаны , попа даже округлилась, а для живота почти каждый день пресс утром! Тут у меня все Питание : Водааааа #1 Хороший завтрак ( лосось с авокадо или омлет с томатами) , лёгкий обед ( салат или суп) и без ужина, не ужинаю последнее время, нет аппетита .. могу выпить чай и съесть парочку чипсов ( без чипсов я не могу ) НО не упаковку! Я не ем сладкое ( мороженое 1 раз в неделю могу съесть ) , давно не ела фаст фуд ( но как только будет свободное время, поеду в мак) Если я выхожу на ужин с подругами, я кушаю карпаччо из телятины Ем овощи , фрукты, супы, салаты и чёрный хлеб! Хотя сейчас арбуз и дыня могут заменить любую еду! Ещё могу съесть банан в первой половине дня или выпить чай с печеньем ️ или выпить белое сухое вино за ужином! Честно говоря , можно есть все что угодно, главное не перебирать количество ккал за сутки , тогда и паста и пицца - ПП и похудение Основное правило: тратить ккал больше чем употреблять П.С. А ещё скоро у меня сьемка с @butenecmaria , по этому надо быть в отличной форме #twinmom

Публикация от Anna Kravets️ (@annakravets_)

Девушка дня. Невероятная итальянская ведущая, которая покорила сердца миллионов и сходит с ума от Шевы

Теги
Артем Кравец Артем Кравец Турция Жены футболистов Анна Кравец
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