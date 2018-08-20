Жена Кравца в трусиках показала идеальную фигуру – откровенное видео и фото

Жена нападающего Кайсериспора и сборной Украины Артема Кравца Анна продолжает "разрывать" своих читателей в социальной сети Инстаграм.

На этот раз Анна еще откровеннее демонстрирует свою идеальную фигуру.

"49 кг. #workhard. Мои ноги и руки очень подтянутые и подкачаны, попа даже округлилась, а для живота почти каждый день пресс утром! Здесь у меня все", - хвастается Анна перед своими поклонниками.

"На этом фото все идеально", – жена Кравца снова шокировала фанатов своей фигурой

49 кг #workhard Публикация от Anna Kravets️ (@annakravets_) 18 Авг 2018 в 2:11 PDT

Девушка дня. Невероятная итальянская ведущая, которая покорила сердца миллионов и сходит с ума от Шевы