Дружина Кравця в трусиках показала ідеальну фігуру – відверте відео та фото

Дружина нападника Кайсеріспора та збірної України Артема Кравця Анна продовжує "розривати" своїх читачів в соціальній мережі Інстаграм.

Цього разу Анна ще відвертіше демонструє свою ідеальну фігуру.

"49 кг. #workhard. Мої ноги і руки дуже підтягнуті і підкачані, попа навіть округлилась, а для живота майже кожен день прес вранці! Тут у мене все", – хвалиться Анна перед своїми шанувальниками.

"На цьому фото все ідеально", – дружина Кравця знову шокувала фанатів своєю фігурою

49 кг #workhard Публикация от Anna Kravets️ (@annakravets_) 18 Авг 2018 в 2:11 PDT

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