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Дружина Кравця в трусиках показала ідеальну фігуру – відверте відео та фото

15:33 2262 Читать на русском
Дружина Кравця в трусиках показала ідеальну фігуру – відверте відео та фото
Анна Кравець

Дружина нападника Кайсеріспора та збірної України Артема Кравця Анна продовжує "розривати" своїх читачів в соціальній мережі Інстаграм.

Цього разу Анна ще відвертіше демонструє свою ідеальну фігуру.

"49 кг. #workhard. Мої ноги і руки дуже підтягнуті і підкачані, попа навіть округлилась, а для живота майже кожен день прес вранці! Тут у мене все", – хвалиться Анна перед своїми шанувальниками.

"На цьому фото все ідеально", – дружина Кравця знову шокувала фанатів своєю фігурою

Backstage с @butenecmaria и @juliadzhulay ️

Публикация от Anna Kravets️ (@annakravets_)

49 кг #workhard

Публикация от Anna Kravets️ (@annakravets_)

О питании и спорте: ️ Начну со спорта, в спортзале я не была уже несколько месяцев из за операции на мениске да и нехватки времени! НО: могу сказать, что я в хорошей форме, потому что дома у меня и кардио 24/7, и кач , так как есть две 10кг гири Могу сказать точно, что сейчас когда парни мои уже не сидят на месте , я постоянно возле них как на спорте! Мои ноги и руки очень подтянуты и подкачаны , попа даже округлилась, а для живота почти каждый день пресс утром! Тут у меня все Питание : Водааааа #1 Хороший завтрак ( лосось с авокадо или омлет с томатами) , лёгкий обед ( салат или суп) и без ужина, не ужинаю последнее время, нет аппетита .. могу выпить чай и съесть парочку чипсов ( без чипсов я не могу ) НО не упаковку! Я не ем сладкое ( мороженое 1 раз в неделю могу съесть ) , давно не ела фаст фуд ( но как только будет свободное время, поеду в мак) Если я выхожу на ужин с подругами, я кушаю карпаччо из телятины Ем овощи , фрукты, супы, салаты и чёрный хлеб! Хотя сейчас арбуз и дыня могут заменить любую еду! Ещё могу съесть банан в первой половине дня или выпить чай с печеньем ️ или выпить белое сухое вино за ужином! Честно говоря , можно есть все что угодно, главное не перебирать количество ккал за сутки , тогда и паста и пицца - ПП и похудение Основное правило: тратить ккал больше чем употреблять П.С. А ещё скоро у меня сьемка с @butenecmaria , по этому надо быть в отличной форме #twinmom

Публикация от Anna Kravets️ (@annakravets_)

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Теги
Артем Кравець Артем Кравець Туреччина Дружини футболістів Анна Кравець
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