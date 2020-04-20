"Жадсон и Фернандиньо крестили меня с женой в ванной": Виллиан рассказал о своем обращении к Богу

Бразильский вингер лондонского Челси Виллиан вспомнил, как во время выступлений за Шахтер начал изучать Библию.

"В Украине я стал евангельским христианином. Я вырос в католической семье, мы посещали церковь каждое воскресенье. Но когда был в Украине, начал чувствовать, что становлюсь ближе к богу.

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Я начал проводить больше времени с Жадсоном и Фернандиньо. Они принимали службы у себя дома, мы вместе изучали Библию. Это были почти как библейские семинары. Именно тогда я начал полностью понимать, о чем говорится в Библии – что правильно, а что нет. Поэтому я принял Иисуса Христа как своего единственного спасителя. Нас с женой там крестили в ванне. Я провел в Шахтере 5,5 лет, работая на максимум", – сказал Виллиан в интервью изданию The Players 'Tribune.

Напомним, Виллиан защищал цвета "горняков" с 2007 по 2012 годы. В феврале 2013 года перешел в российский Анжи за 35 млн евро. Сейчас 31-летний полузащитник защищает цвета лондонского Челси.

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