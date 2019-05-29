Защитник сборной Украины U-20 Конопля: О Нигерии пока имеем немного информации, но с этим проблем не будет

Защитник сборной Украины U-20 Ефим Конопля рассказал о подготовке к матчу с Нигерией.

"Переезд из Катовице в Бельско-Бялу на матч с Нигерией прошел хорошо. Приехали в тот же отель, что и раньше. Делаем с врачами все возможное, чтобы быстрее восстанавливаться: различные физиопроцедуры, массаж.

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О сборной Нигерии у нас немного информации, но с этим проблем не будет. Тренеры сборной расскажут нам все самое важное об этом соперника. На Чемпионате мира хорошо выглядят сборные Португалии и Франции, есть интересные африканские команды. Из американских нравится Уругвай", – сказал Конопля в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, что матч 3-го тура на чемпионате мира U-20 сборная Украины проведет 30 мая против Нигерии, начало в 21:30. После двух побед в стартовых турах Украина гарантировала себе выход в плей-офф.

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