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Захисник збірної України U-20 Конопля: Про Нігерію поки маємо небагато інформації, але з цим проблем не буде

11:49 221 Читать на русском
Захисник збірної України U-20 Конопля: Про Нігерію поки маємо небагато інформації, але з цим проблем не буде
Юхим Конопля / офіційний сайт УАФ

Захисник збірної України U-20 Юхим Конопля розповів про підготовку до матчу з Нігерією.

 

"Переїзд з Катовіце в Бельсько-Бялу на матч з Нігерією пройшов добре. Приїхали в той же готель, що і раніше. Робимо з лікарями все можливе, щоб швидше відновлюватися: різні фізіопроцедури, масаж.

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Про збірну Нігерії у нас трохи інформації, але з цим проблем не буде. Тренери збірної розкажуть нам все найважливіше про цього суперника. На Чемпіонаті світу добре виглядають збірні Португалії та Франції, є цікаві африканські команди. З американських подобається Уругвай", – сказав Конопля в коментарі офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, що матч 3-го туру на чемпіонаті світу U-20 збірна України проведе 30 травня проти Нігерії, початок о 21:30. Після двох перемог в стартових турах Україна гарантувала собі вихід в плей-офф.

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Юхим Конопля Юхим Конопля Україна U-20 Україна U-20 Нігерія U-20 - Україна U-20 Збірна України
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