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Защитник Мариуполя Дава вызван в сборную Камеруна на матч против Бразилии

13:12 24 Читати українською
Защитник Мариуполя Дава вызван в сборную Камеруна на матч против Бразилии
Джойским Дава / ФК Мариуполь

УПЛ продолжает "делегировать" легионеров в свои национальные команды.

Защитник Мариуполя Джойским Дава второй раз получил вызов в сборную Камеруна, сообщает официальный сайт клуба.

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Дава вызывался на прошлый сбор национальной команды, где успел дебютировать в матче против Малави. Это его единственный матч за национальную команду.

Ближайшие матчи камерунцы проведут против Марокко 16 ноября (отбор на Кубок африканских наций) и против Бразилии 20 ноября (спарринг).

За Мариуполь в текущем сезоне 22-летний защитник провел 7 матчей.

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Бразилия - Камерун: Вторник 20 ноября 2018

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