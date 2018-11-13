toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗБІРНА УКРАЇНИ ДИНАМО

Захисник Маріуполя Дава викликаний у збірну Камеруну на матч проти Бразилії

13:10 94 Читать на русском
Захисник Маріуполя Дава викликаний у збірну Камеруну на матч проти Бразилії
Джойскім Дава / ФК Маріуполь

УПЛ продовжує "делегувати" легіонерів у свої національні команди.

Захисник Маріуполя Джойскім Дава вдруге отримав виклик у збірну Камеруну, повідомляє офіційний сайт клубу.

Борячук отримав дебютний виклик у збірну України

Дава викликався на минулий збір національної команди, де встиг дебютувати у матчі проти Малаві. Це його єдиний матч за національну команду.

Найближчі матчі камерунці проведуть проти Марокко 16 листопада (відбір на Кубок африканських націй) та проти Бразилії 20 листопада (спаринг).

За Маріуполь в поточному сезоні 22-річний захисник провів 7 матчів.

"Тут мене грабують, а вдома – уб’ють". Росія видає футболіста із клубу Дрогба на тортури і смерть – шокуюча історія

Товариські матчі

Бразилія - Камерун: Вівторок 20 листопада 2018

Бразилія
до матчу
7
дн
:
7
год
:
2
хв
Камерун
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Джойскім Дава Джойскім Дава Бразилія - Камерун Маріуполь Маріуполь Камерун Камерун
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
2
год
:
32
хв
Казахстан
17:00
Латвія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук