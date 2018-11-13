Захисник Маріуполя Дава викликаний у збірну Камеруну на матч проти Бразилії

УПЛ продовжує "делегувати" легіонерів у свої національні команди.

Захисник Маріуполя Джойскім Дава вдруге отримав виклик у збірну Камеруну, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Дава викликався на минулий збір національної команди, де встиг дебютувати у матчі проти Малаві. Це його єдиний матч за національну команду.

Найближчі матчі камерунці проведуть проти Марокко 16 листопада (відбір на Кубок африканських націй) та проти Бразилії 20 листопада (спаринг).

За Маріуполь в поточному сезоні 22-річний захисник провів 7 матчів.

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